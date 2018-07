Hamburg (dpa/lno) - Nach dem grausigen Fund einer einbetonierten Leiche im Fußboden eines Kellerrestaurants im Hamburger Stadtteil St. Georg hat ein Angestellter des Lokals die Tat gestanden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Opfer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen seit September vermissten 49-jährigen Mann aus Hamburg-Hummelsbüttel. Das Motiv sei aber noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 51-jährige Täter soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Leiche war am Vorabend gefunden worden.

Pressemitteilung der Polizei