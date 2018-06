Hamburg (dpa/lno) - Erschwingliche Kunst für Einsteiger gibt es bei der vierten Ausgabe der Kunstmesse Affordable Art Fair in Hamburg. Von Donnerstag bis Sonntag präsentieren 75 Galerien in der Messehalle A3 zeitgenössische Werke aufstrebender Künstler. Zwischen 100 und 7500 Euro zahlen Besucher für eines der Objekte. "Erstmals gibt in diesem Jahr eine Sonderschau für Hamburger Galerien - die Messe entwickelt sich jedes Jahr weiter", sagte Messedirektor Oliver Lähndorf am Mittwoch in der Hansestadt. Der Londoner Galerist Will Ramsay hatte die Affordable Art Fair 1999 ins Leben gerufen. 2012 feierte die Messe Deutschland-Premiere.

Affordable Art Fair