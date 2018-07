Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Fund einer Leiche im Fußboden eines Hamburger Restaurants steht die Todesursache fest. Der 49-jährige Mann sei durch einen Schuss in den Kopf getötet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das habe die Obduktion ergeben. Der am Mittwoch nach dem Fund der Leiche festgenommene Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Eine Richterin habe einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 51-Jährigen erlassen. Das Motiv für die Tat sei noch nicht bekannt, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.

Am Mittwoch hatten Blutspürhunde in dem Lokal nahe dem Hauptbahnhof angeschlagen. Mit schwerem Gerät, Schaufeln und Harken hatten die Beamten daraufhin den Fußboden abgetragen und die Leiche freigelegt.

Polizeimitteilung