Hamburg (dpa/lno) - Der frühere Hamburger Bürgermeister Ole von Beust (CDU) hat in der Flüchtlingspolitik Lenkung und Steuerung gefordert. "Es herrscht bei vielen das Gefühl, dass es keine staatliche Steuerung mehr gibt", sagte er im Interview des "Hamburger Abendblatts" (Freitag). Zeitweise könnten 5000 oder auch 10 000 Flüchtlinge an einem Tag untergebracht werden. Dies gehe aber nicht dauerhaft. "Wenn erkennbar ist, dass der Staat nicht reagiert, dann ertragen das die Menschen nicht." Davon profitierten aber Scharfmacher am rechten Rand.

"Es wäre klug zu sagen, wann eine politisch und organisatorisch verkraftbare Grenze erreicht ist. Auch wenn diese juristisch noch nichts bewirkt. Deshalb müssen wir über Rechtsänderungen nachdenken, auch im Asylrecht", sagte der Jurist.

Seine Partei sieht Beust vor schwierigen Wochen. Bezogen auf den Rückgang der Union in Meinungsumfragen auf unter 40 Prozent sagte der langjährige Hamburger CDU-Bürgermeister: "Wenn wir in den kommenden drei Monaten an der Steuerung der Flüchtlingsströme scheitern, der Verteilung und Unterbringung der Menschen sowie bei ihrer Integration, wird es weiter runter gehen."