Hamburg (dpa/lno) - Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem Auto in Hamburg schwer verletzt worden. Das Kind habe mehrere Brüche am Kopf und an den Beinen, sagte ein Sprecher der Polizei. An einer für Fußgänger gekennzeichneten Stelle sei das Kind am Mittwoch unvermittelt über die Straße gelaufen und dabei von einem Auto erfasst worden.