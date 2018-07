Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um eine Serie von Überfällen in Hamburg hat der angeklagte frühere Profiboxer Yavuz Keles einen Streit mit einem Hamburger Taxifahrer eingeräumt. Er habe den Fahrer am vergangenen 26. Mai geschlagen und ihm das Portemonnaie weggenommen, sagte der 34-Jährige am Freitag vor der Strafkammer des Landgerichts. Zuvor habe man über die Fahrtroute gestritten. Nach dem Aussteigen habe er die Geldbörse weggeworfen, dann sei er von der Polizei festgenommen worden. Keles bestritt, drei weitere Taxiüberfälle und einen Handtaschenraub im selben Monat begangen zu haben. Er könne sich aber an viele Details nicht erinnern, weil er damals täglich drei bis fünf Gramm Kokain genommen habe.