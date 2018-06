Hannover (dpa) - Filmemacher aus Berlin, Hannover und Schleswig-Holstein haben in diesem Jahr den Deutschen Nachwuchsfilmpreis erhalten. Sie wurden am Sonntag in Hannover beim internationalen Filmfestival "Up and Coming 2015" ausgezeichnet. Der Preis ging an "Like in Africa" von Samuel Hölscher und Melanie Waelde aus Berlin, an "Zuhause" von Friedrich Tiedtke aus Bohnert/Schleswig-Holstein und an "Reynke de vos" von Joana Stamer aus Hannover. Die Auszeichnungen sind mit je 2000 Euro dotiert und mit einer Produzentenpatenschaft verbunden.

Mit dem vom Bundesministerium für Bildung mit 1000 Euro dotierten Bundes-Schülerfilm-Preis wurden Nick Prahle und Luis Viera Heine aus Hamburg geehrt. Einen Sonderpreis erhielt Lotta Schwerk aus Berlin für "Okay".

Seit 1982 treffen sich auf dem "Up and Coming"-Festival in Hannover alle zwei Jahre junge Filmschaffenden aus der ganzen Welt. In diesem Jahr waren rund 3000 Teilnehmer aus 57 Ländern dabei.

