Berlin (dpa) - Zum Gedenken an Helmut Schmidt benennt das Auswärtige Amt ein neues Programm zum Austausch junger Diplomaten nach dem gestorbenen Altkanzler. Das jeweils auf zwei Wochen angelegte "Helmut-Schmidt-Programm für globale Fragen" richtet sich an den diplomatischen Nachwuchs aus den Schwellen- und Industrieländern der G20-Staaten, wie das Amt am Sonntag mitteilte. Starten soll es im kommenden Mai.

Zudem wird im Gästehaus des Auswärtigen Amtes, der Villa Borsig, der Große Saal in Helmut-Schmidt-Saal umbenannt. Die Villa in Berlin-Tegel ist häufig Austragungsort politischer Verhandlungen etwa im Ukraine-Konflikt.

Der SPD-Politiker Schmidt war am 10. November mit 96 Jahren gestorben. Er wird nach einem Staatsakt an diesem Montag beerdigt.