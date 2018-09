Hamburg (dpa/lno) - Matthias Flohr steht den Handballern des HSV Hamburg in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Wie die Hanseaten am Montagabend mitteilten, ergab eine MRT-Untersuchung bei dem 33-Jährigen einen Anriss des vorderen Syndesmose- und des vorderen Außenbandes im linken Sprunggelenk. Flohr wird am Dienstag im Hamburger Albertinen-Krankenhaus operiert und fällt sechs Wochen aus.

"Das ist natürlich im Hinblick auf unsere nächsten Spiele sehr tragisch", erklärte HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek. "Jetzt muss die Mannschaft noch enger zusammenrücken, um diesen schweren Ausfall bis zum Jahresende zu kompensieren."

Mitteilung HSV Hamburg