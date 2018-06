Hamburg (dpa/lno) - Moderatorin Sylvie Meis (37) hat am Montag in Hamburg ihre erste eigene Schuhkollektion vorgestellt. Die Partykollektion umfasst 24 Schuh-Modelle. Damit geht für das holländische Model ein Mädchentraum in Erfüllung: "Wir Frauen lieben Schuhe. Sie gehören für uns zum Leben dazu und sind ein tolles Accessoire, das unser Outfit erst vollkommen macht", sagte sie. Ihren Modegeschmack ließ die Holländerin in klassische schwarze High Heels sowie extravagante Modelle mit Spitze, Schnürungen und Schimmer einfließen. Auch hohe Absätze waren ihr wichtig.

Mode spielte in Meis' Leben schon früh eine Rolle: Im Alter von 18 Jahren startete sie eine Model-Karriere. Daraufhin wurde sie im niederländischen Fernsehen auch als Moderatorin und Schauspielerin bekannt. Gerade erst moderierte die 37-Jährige die neuste RTL-Tanzshow "Stepping Out". Meis war verheiratet mit dem Fußballer Rafael van der Vaart. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.

Pressemitteilung von Deichmann