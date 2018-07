Hamburg (dpa/lno) - Der Bestattungswagen mit dem Sarg von Helmut Schmidt ist am Montagnachmittag auf dem Friedhof Ohlsdorf angekommen. Der Wagen war vom Staatsakt im Michel am Rathaus vorbei durch die Stadt gefahren worden. Tausende Menschen verfolgten am Straßenrand den Trauerzug. Schmidt war am 10. November im Alter von 96 Jahren in der Hansestadt gestorben. Er soll eingeäschert und dann im engsten Kreis im Familiengrab beigesetzt werden. Der Termin der Beisetzung wurde nicht bekanntgegeben.