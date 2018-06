Hamburg (dpa/lno) - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Montag im Hamburger Michel der Staatsakt für Altkanzler Helmut Schmidt begonnen. Zu den 1800 geladenen Gästen gehören Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Schmidts Weggefährten wie Frankreichs Ex-Präsident Valérie Giscard d’Estaing und Ex-US-Außenminister Henry Kissinger. Auch die früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, Horst Köhler und Christian Wulff erweisen Schmidt die letzte Ehre.

Der kirchliche Teil des Staatsaktes begann mit Musik von Johann-Sebastian Bach und der Begrüßung durch Hauptpastor Alexander Röder. Schmidts Tod bringe vielen Menschen Trauer und Schmerz, sagte Röder. Bereits zehn Minuten vor Beginn hatten die Glocken des Michel geläutet. Der mit der deutschen Fahne bedeckte Sarg war mit Sonnenblumen geschmückt.

Während des Staatsakts sollen Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), Kissinger und Merkel die Reden halten. In der ersten Reihe sitzen unter anderen Schmidts Tochter Susanne, seine Lebensgefährtin Ruth Loah und Merkel.

Im Anschluss an den Staatsakt ist ein militärisches Ehrengeleit für Schmidt geplant. Dabei tragen Soldaten den Sarg vor dem Michel an einer Ehrenformation der Bundeswehr vorbei, ehe er in einem Wagen langsam in Richtung Rathaus und von dort zum Friedhof Ohlsdorf gefahren wird. Während Schmidts "letzter Reise" hat die Bevölkerung die Möglichkeit, sich am Straßenrand zu verabschieden. Der SPD-Politiker war am 10. November im Alter von 96 Jahren gestorben.