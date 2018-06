Hamburg/Offenbach (dpa/lno) - Nach dem Schneeauftakt am Wochenende droht dem Norden weiter winterliches Wetter. Bei Frost um minus 2 Grad erwarten Meteorologen für Dienstag in Hamburg und Schleswig-Holstein Reifglätte beziehungsweise überfrierende Nässe. Dabei bläst der Wind an den Küsten in Böen aus südwestlichen Richtungen mit Sturmstärke von bis zu 85 km/h - das entspricht der Windstärke 8 bis 9. Im nördlichen Binnenland sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch noch Böen bis 60 km/h entsprechend Windstärke 7 möglich.

Warnlage Deutscher Wetterdienst