Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat alle Merchandisingrechte von der Agentur Upsolut zurückgekauft. "Das ist ein wichtiger Meilenstein für den FC St. Pauli. Unser Ziel ist es, die verschiedenen Geschäftsbereiche wieder in der eigenen Hand zu haben, damit wir in Zukunft unabhängig agieren können", sagte Präsident Oke Göttlich am Dienstag in einer Mitteilung des Fußball-Zweitligisten. Der Rückkauf der Rechte zum 1. Januar 2016 kostet den Club 1,265 Millionen Euro. Bisher lagen die Rechte lediglich zu zehn Prozent beim FC St. Pauli, der nach einer jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen mit Upsolut eine außergerichtliche Lösung gefunden hat.