Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht geht es heute (9.30 Uhr) um Drogenschmuggel im großen Stil. Der 54 Jahre alte Angeklagte soll einer Bande angehört haben, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit Februar 2012 fast eine Tonne Kokain von Panama nach Hamburg geliefert hat. Die hochwertigen Drogen seien in einer Firma in Hafennähe gelagert worden, verbaut in 30 große Stahlräder. Die Bande habe das Kokain zum Preis von 30 000 bis 32 000 Euro je Kilo weiterverkauft. Vor drei Jahren hatten die Ermittler den Angaben zufolge rund 270 Kilo Kokain und 1,2 Millionen Euro Drogengeld sichergestellt. Der Angeklagte wurde nach internationaler Fahndung am 5. Dezember 2014 in Panama festgenommen. Er soll die Aufgabe gehabt haben, Drogengelder nach Südamerika zu bringen und Nachrichten zu übermitteln.