Köln (dpa/lno) - Die Hip-Hop-Band Fettes Brot aus Hamburg wird in diesem Jahr zum sechsten Mal mit einer 1Live Krone des gleichnamigen WDR-Radiosenders ausgezeichnet. Am 3. Dezember erhält das Trio nach 1Live-Angaben vom Mittwoch einen Sonderpreis in der Bochumer Jahrhunderthalle. Es zieht damit mit den bisherigen Rekordpreishaltern, den Toten Hosen, gleich - und hat sogar noch die Chance, von den 1Live-Hörern als "Beste Band 2015" gewählt zu werden.

Fettes Brot ("Nordisch by nature", "Von der Liebe") war in den vergangenen Jahren bereits unter anderem als "Beste Band", für das "Beste Album" und die "Beste Single" geehrt worden. Alljährlich stimmen mehrere hunderttausend Hörer im Internet für ihre Favoriten in mehreren Kategorien. Über den Sonderpreis entscheidet dagegen die Redaktion.

Homepage 1Live Krone

Mitteilung zum Sonderpreis