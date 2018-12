Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg soll im Stadtteil Niendorf eine neue Einrichtung zur Erstaufnahme von Flüchtlingen entstehen. Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohofes und einer Freifläche werden voraussichtlich bis zu 1800 Schlafplätze in Wohncontainern und Holzblockhäusern eingerichtet, teilte der Zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge am Mittwoch mit. Vorbereitende Arbeiten starten unverzüglich; die ersten Flüchtlinge sollen voraussichtlich Ende Januar einziehen. Der Arbeiter-Samariter-Bund werde die Einrichtung betreiben. Auf der Anlage ist rund um die Uhr ein Wachdienst vor Ort.