Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Schleswig-Holstein strebt bis Ostern nächsten Jahres eine förmliche neue Vereinbarung über die Verklappung von Elbschlick aus Hamburg an. Zunächst sind für Dezember Gespräche zwischen der Hamburger Hafenbehörde, der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu den fachlichen Grundlagen geplant, wie eine Sprecherin des Umweltministeriums in Kiel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dann folge eine abschließende Bewertung.

Im Jahr 2008 hatte Schleswig-Holstein sich bereiterklärt, 6,5 Millionen Kubikmeter Elbschlick etwa 15 Kilometer südöstlich von Helgoland zu entsorgen. Für den Hamburger Hafen werden auch in den nächsten Jahren erhebliche Sedimentaufkommen erwartet.

Auch für Schleswig-Holstein sei die freie Zufahrt zum Hamburger Hafen von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, sagte Ministeriumssprecherin Nicola Kabel. Für eine neue Lösung würden alle Optionen nach ökologischen Kriterien geprüft.

Derzeit liegen sieben Varianten auf dem Tisch, darunter sind auch Orte in der westlichen Tide-Elbe und in der Außenwirtschaftszone, für die der Bund verantwortlich ist. "Für uns geht es darum, die Variante zu finden, die die geringsten negativen ökologischen Wirkungen in den sensiblen Naturräumen hätte", sagte Kabel.