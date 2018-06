Hamburg (dpa/lno) - Der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer und Torjäger Pierre-Michel Lasogga vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV haben für ein Ja zu Olympia 2024 in der Hansestadt geworben. Drei Tage vor dem Referendum in Hamburg und Kiel twitterte Lasogga: "Das gibt's nur einmal. Sagt ja zu Olympia." Beiersdorfer sieht in der Entscheidung für das sportliche Großereignis ein Signal für die Zukunft: "Diese Olympischen Spiele werden Hamburg für das nächste Jahrhundert prägen."

Gerade junge Menschen würden von den Spielen profitieren. "Hamburg hat ein rundes und ausbalanciertes Konzept, wir haben uns das angeguckt. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Nachteil, aber die Vorteile überwiegen", sagte der 52-jährige Franke. Besonders die Idee der kurzen Wege zu den meisten Olympia-Stätten im Umkreis von zehn Kilometern begeistert Beiersdorfer, der selbst schon per Briefwahl pro Olympia gestimmt hat. Die Bürgerbefragung für eine Bewerbung um Sommerspiele läuft noch bis Sonntag. Beim Nordderby am Samstag bei Werder Bremen will der HSV die Vorlage geben: "Wir sind guten Mutes", betonte Beiersdorfer.

Lasogga auf Twitter