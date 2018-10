Hamburg (dpa/lno) - Kurz vor dem Olympia-Referendum in Hamburg sieht Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Hansestadt und den Bund "in guten Gesprächen" über den Finanzplan für die Sommerspiele 2024. Das sagte der CDU-Politiker am Donnerstag vor Beginn der Gesellschafterversammlung der Olympia-Bewerbungsgesellschaft in der Hansestadt. Es dauere lange, weil es um viel Geld gehe. Der Hamburger Senat will, dass der Bund 6,2 Milliarden Euro zuschießt. 1,2 Milliarden will die Hansestadt übernehmen. Drei Tage vor dem Referendum sagte de Maizière zudem: "Angesichts der Terrorlage soll jeder wissen, dass Deutschland sichere Spiele veranstalten kann."

