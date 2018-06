Kiel (dpa/lno) - Nach insgesamt acht Streiktagen haben die Tarifparteien des privaten Omnibusgewerbes in Schleswig-Holstein eine Einigung erzielt. Die Busfahrer sollen in drei Stufen eine Lohnerhöhung um insgesamt 155 Euro erhalten, wie der Omnibus Verband Nord (OVN) am Donnerstag mitteilte. Geplant ist ein Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Einigung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Gremien beider Seiten.

Laut dem Arbeitgeberverband wurde der Durchbruch in den Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi bereits am Mittwochnachmittag erzielt. "Ein solches Ergebnis wäre auch ohne die unsinnigen Streiks möglich gewesen, die die Verhandlungen nur unnötig erschwert haben" sagte der ONV-Vorsitzende Klaus Schmidt am Donnerstag. Der Kompromiss sei für die Unternehmen "wirtschaftlich gerade noch verkraftbar". Die lange Laufzeit bedeute Planungssicherheit.