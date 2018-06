Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind am Mittwoch in Hamburg sieben Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der 40 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters hatte bei einem verkehrswidrigen Wendemanöver einen anfahrenden Linienbus übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der folgenden Kollision wurde in dem Bus eine 22 Jahre alte Frau schwer verletzt. Vier weitere Fahrgäste sowie der 58 Jahre alte Busfahrer erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei stand der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter Drogeneinfluss. Zudem fanden die Beamten auf der Ladefläche seines Fahrzeugs diverse Einbruchwerkzeuge und Gegenstände, die mutmaßlich aus einer Straftat stammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeimeldung