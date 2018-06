Hamburg (dpa/lno) - Bei glättebedingten Unfällen in Schleswig-Holstein sind am Donnerstag mindestens sieben Menschen verletzt worden. In Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg) landete das Autos eines Mannes nach einem misslungenen Wendemanöver auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich noch vor dem Eintreffen des angeforderten Rettungshubschraubers eigenständig befreien, musste aber mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im nördlichen Schleswig-Holstein kamen nach Polizeiangaben insgesamt zehn Fahrzeuge im morgendlichen Berufsverkehr von der Fahrbahn ab. Vier Autos rutschten in den Straßengraben, andere stießen gegen die Leitplanke oder überschlugen sich. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

