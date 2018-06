Nürnberg (dpa/lno) - Mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen reist der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg zum Pflichtspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli. Nach dem befreienden 2:1-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Braunschweig möchten die Mittelfranken auch in Hamburg "etwas Zählbares mitnehmen", wie Nürnbergs Cheftrainer René Weiler am Freitag sagte. "Dazu brauchen wir eine Topleistung, das ist klar."

Der Kiezclub stand vor dem 16. Spieltag mit 26 Punkten auf Platz drei der Tabelle, der "Club" war Achter (21 Punkte). "St. Pauli hat einiges richtig gemacht, sonst würden sie nicht da oben stehen", sagte Weiler, der vor der Heimstärke der Hamburger warnte.

Die Nürnberger feierten bisher nur einen Sieg in der Fremde. Weil sein Team daheim aber immerhin schon 16 Zähler holte, wolle man nun versuchen, "auswärts so zu spielen, wie zu Hause", führte Weiler weiter aus.

Neben den Langzeitverletzten Junior Mössmer und Rurik Gislason fehlen dem "Club" Jan Polak und Guido Burgstaller nach ihrer fünften Gelben Karte. Teamkollege Tim Leibold ist nach abgesessener Gelbsperre wieder einsatzbereit.

