Hamburg (dpa/lno) - Trainer Ewald Lienen erwartet von den Spielern des FC St. Pauli im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13:30 Uhr) die richtige Einstellung. "Wir brauchen mehr Biss und Aggressivität", forderte Lienen am Freitag. Die 0:2-Niederlage vom vergangenen Wochenende bei 1860 München führte er darauf zurück, dass der Mannschaft nach den vielen Erfolgen in der 2. Fußball-Bundesliga der Hunger abhanden gekommen sei. "Es war ein schleichender Prozess, dass uns fünf bis zehn Prozent gefehlt haben. Aber das ist nun vorbei."

Personell kann Lienen, der an diesem Samstag 62 Jahre alt wird, nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der langzeitverletzte Ryō Miyaichi (Kreuzbandriss) und Abwehrspieler Yannick Deichmann (Innenbandzerrung) stehen nicht zur Verfügung.

Lienen schätzt die Nürnberger, die wegen Gelbsperren auf Kapitän Jan Polak und Torjäger Guido Burgstaller verzichten müssen, als sehr spielstark ein: "Das ist eine schwer zu bespielende Mannschaft. Hätten sie zwei Siege mehr, würden sie zur Spitzenklasse der Liga zählen. Sie kommen mit wenigen Kontakten nach vorne und können innerhalb kürzester Zeit zwei oder drei Tore schießen", sagte der Fußballlehrer. Das Millerntor-Stadion ist mit 29 546 Zuschauern ausverkauft. Aufgrund erhöhter Sicherheitskontrollen öffnen die Eingangstore bereits um 11.30 Uhr. Die Zuschauer werden um frühzeitiges Erscheinen gebeten.

