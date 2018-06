Wetzlar (dpa) - Der finanziell angeschlagene Handball-Bundesligist HSV Hamburg sorgt sportlich weiter für positive Schlagzeilen. Am Freitag setzten sich die Hanseaten vor 4421 Zuschauern 29:23 (15:11) bei der heimstarken HSG Wetzlar durch. Mit jetzt 19:11 Punkten belegt der HSV, für den Hans Lindberg (11/1) einmal mehr bester Werfer war, den siebten Platz. Der deutsche Nationalspieler Jannik Kohlbacher (5) traf am häufigsten für Wetzlar.

Die Hanseaten hatten sehr gut in die Partie gefunden. In starker Verfassung zeigte sich einmal mehr auch HSV-Kapitän Pascal Hens, der gerade in der Anfangsphase der ersten Halbzeit wichtige Tore erzielte und insgesamt auf fünf Treffer kam. Wetzlar hatte vor allem Probleme mit der Chancenverwertung. Gleich zwei Siebenmeter vor der Pause blieben ungenutzt.

Nachdem Lindberg den Vorsprung der Norddeutschen erstmals auf sechs Treffer (22:16/41.) ausgebaut hatte, nahm HSG-Trainer Kai Wandschneider eine Auszeit, um das Spiel seines Teams neu zu ordnen. Den Hamburger Lauf zum fünften Auswärtssieg der Saison konnte diese Maßnahme aber auch nicht mehr aufhalten. Am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) wartet mit der Partie bei der MT Melsungen die nächste schwierige Auswärtsaufgabe auf den HSV.

