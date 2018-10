Siegen/Hamburg (dpa/lno) - Acht Jahre lang hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen nach einem Mann gesucht, der mehr als ein Dutzend Geldautomaten gesprengt haben soll. Am Donnerstag wurde der Mann nun in Hamburg festgenommen. Der 45-Jährige aus Siegen soll vor allem im Dreiländereck zwischen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen aktiv gewesen sein. Ihm werden aber auch mehrere Sprengungen von Geldautomaten im Raum Hamburg zugeschrieben. Dabei soll er mehrere Hunderttausend Euro erbeutet haben.

Außerdem soll der Mann mit einem Faible für PS-starke Autos immer wieder Tankbetrügereien begangen haben. Der mit europaweitem Haftbefehl gesuchte 45-Jährige war seit Jahren untergetaucht. Auf seine Spur kam die Polizei nun durch Hinweise aus der Bevölkerung. Er wurde in einer Lagerhalle von Spezialkräften der Polizei festgenommen, teilte die Polizei in Siegen am Freitag mit.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft