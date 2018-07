Düsseldorf (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Wochenende sieglos geblieben. Das Team von Trainer Sergé Aubin unterlag am Sonntag mit 1:7 (0:3, 0:0, 1:4) bei der Düsseldorfer EG, nachdem es zwei Tage zuvor eine 1:2-Heimniederlage im Penaltyschießen gegen die Iserlohn Roosters gegeben hatte. Thomas Oppenheimer (47.) erzielte vor 6146 Zuschauern das einzige Tor für die Norddeutschen. Travis Turnbull (17., 18.), Tim Schüle (6.), Eduard Lewandowski (47.), Norman Milley (49.), Ken Andre Olimb (49.) und Robert Collins (60.) trafen für die Hausherren.

Die ersatzgeschwächten Freezers, die erneut auf sieben verletzte Stammspieler verzichten mussten, wurden mit dem frühen Rückstand kalt erwischt. Der Doppelschlag von Turnbull innerhalb von nur 35 Sekunden brachte die Hamburger schon früh in Zugzwang.

Nach dem Treffer von Oppenheimer keimte im Schlussdrittel noch einmal die Hoffnung auf eine Wende auf. Aber auch die hielt nicht lange, weil Lewandowski 39 Sekunden später den alten Abstand wieder herstellte und die DEG kurz darauf die Weichen mit zwei weiteren Toren endgültig auf Sieg stellte.

Spielplan Hamburg Freezers