Hamburg (dpa/lno) - Ein alkoholisierter Mann hat in Hamburg-Harburg auf dem S-Bahnsteig einen 61-jährigen Mann angegriffen und ihn am Kopf verletzt. Der Mann habe den 61-Jährigen am Freitagabend zuerst zu Boden gestoßen und ihm dann mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach trat er seinem Opfer noch mit den Füßen gegen den Kopf. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn beobachtete den Angriff und konnte den Angreifer überwältigen. Die Polizei nahm den Mann noch am Bahnsteig fest. Ein Alkoholtest habe ergeben, dass der polizeibekannte Angreifer 1,29 Promille hatte.

Pressemitteilung