Rostock (dpa) - 200 Firmenvertreter aus Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen treffen sich heute (10.00 Uhr) an in Rostock zum 1. Norddeutschen Campingtag. Die meisten Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt konnten in diesem Jahr gute Bilanzen vorlegen. Auch wenn zu Beginn des Sommers das Wetter nicht dem Wunschdenken zumindest von Gelegenheitscampern entsprochen habe, überzeugten doch die darauffolgenden Monate, sagte Knuth Reuter, Vorsitzender des Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus in MV. So konnten die Plätze in Mecklenburg-Vorpommern Zuwächse im Schnitt von gut neun Prozent verzeichnen.

Campingverband MV