Hamburg (dpa/lno) - Drei Männer haben einen Juwelier in Hamburg-Winterhude ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zertrümmerte ein maskierter Täter am Vortag mit einem Hammer eine Glasvitrine in der Schaufensterauslage und packte den Schmuck in eine Sporttasche. Ein Komplize hielt in dieser Zeit die beiden Angestellten mit einer silbernen Pistole in Schach, während der dritte Räuber vor dem Gebäude in einem Fluchtauto wartete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trio mit elf Funkstreifenwagen blieb zunächst ohne Erfolg. Das Fahrzeug war gestohlen. Es wurde später gegenüber einer U-Bahn-Station gefunden. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zur Menge und Art der gestohlenen Gegenstände gab es zunächst keine Erkenntnisse.

Polizeimeldung