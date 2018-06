Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Brand eines Lastwagens im Hamburger Elbtunnel wird die beschädigte Röhre mindestens bis Donnerstag gesperrt bleiben. Nach der Schadensaufnahme und der Beseitigung der Asphaltschäden in der kommenden Nacht werde die Röhre eins voraussichtlich im Laufe des Donnerstages für den Verkehr Richtung Norden freigegeben, teilte die Verkehrsbehörde am Mittwoch mit. Allerdings sei mit weiteren nächtlichen Sperrungen zu rechnen. Wie gewohnt zur Verfügung stehen die übrigen drei Röhren, davon eine in Nord- und zwei in Südrichtung. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 100 000 Euro.

Am frühen Mittwochmorgen hatte der Fahrer eines Sattelzuges kurz vor der A7-Ausfahrt bei Othmarschen Flammen im Führerhaus bemerkt und sein Fahrzeug 150 Meter vor dem Tunnelausgang gestoppt. Der 56-Jährige und alle anderen Autofahrer im Tunnel konnten sich nach Polizeiangaben unverletzt ins Freie retten.

