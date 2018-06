Hamburg (dpa/lno) - Der Einsatz von Torhüter René Adler vom Hamburger SV im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) ist gefährdet. Der 30-Jährige zog sich eine leichte Muskelverletzung im Hüftbeugerbereich zu und soll am Freitag testen, ob ein Einsatz möglich ist. "Er ist bei einem Schuss weggerutscht", sagte Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag. Zwar sei es schon am Mittwochabend besser geworden, Adler trainierte am Tag danach aber nur individuell. "Wir wissen nicht, ob es reicht fürs Wochenende. Sonst ist Jaroslav Drobny bereit", betonte der Coach.

Mittelfeldspieler Aaron Hunt kehrt nach Muskelfaserriss und Mandelentzündung zurück in den Kader. "Klar hat er ein bisschen Nachholbedarf, aber er hat das im Griff", bemerkte Labbadia. Die verletzten Emir Spahic und Dennis Diekmeier sind jedoch noch nicht so weit. Auch Pierre-Michel Lasogga fehlt wegen seiner Schulterblessur aus dem Nordderby in Bremen (3:1) mindestens in dieser Woche.

Gedulden muss sich weiter Marcelo Diaz, der den Durchbruch zum Stammspieler noch nicht geschafft hat. "Es läuft momentan nicht optimal für ihn, aber er ist ein Top-Profi", beteuerte Labbadia, der davon überzeugt ist, dass der chilenische Nationalspieler in Hamburg noch seinen Durchbruch schaffen wird.

Die Partie gegen den Tabellennachbarn will Labbadia unbedingt gewinnen: "Beide Mannschaften hatten schöne Erfolgserlebnisse, beide haben Derbys gewonnen, das wird sehr intensiv." Mainz hätte ebenso wie der HSV ein paar wichtige Spiele gewonnen.

Das Volksparkstadion öffnet seine Tore wegen der weiterhin verstärkten Einlasskontrollen am Samstag bereits um 13.00 Uhr. Gegen Borussia Dortmund kam es wegen des Gedränges zu einer Spielverzögerung von 15 Minuten. Bisher sind 51 000 Karten verkauft.

