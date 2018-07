Mainz (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will die Gunst der Stunde nutzen und am Samstag beim Hamburger SV die Serie ungeschlagener Begegnungen auf fünf erhöhen. Für Martin Schmidt wäre das Bestwert in seiner noch jungen Trainer-Karriere. Der Schweizer ist zuversichtlich. "Die vier Spiele ohne Niederlage machen uns Mut. Wir sind auf einem guten Level und auf Augenhöhe. Das wird ein spannender Kampf. Wir wollen gewinnen", sagte Schmidt am Donnerstag.

Der Bundesliga-Dino von der Elbe ist gegenüber den Vorjahren kaum wiederzuerkennen. 21 Punkte sammelten die Norddeutschen und damit einen Zähler mehr als die Mainzer. "Das ist eine ganz andere Bilanz. Der HSV steht sehr solide, die Handschaft von Trainer Bruno Labbadia ist klar zu erkennen", erklärte Schmidt, dem die letzten beiden Erfolge gegen Dortmund und in Bremen (beide 3:1) imponierten. "Zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen stehen für sich."

Nicht vergessen sind am Rhein die beiden Spiele der letzten Saison, die beide mit 2:1 an die Hamburger gingen. Schmidt erwartet im Volksparkstadion ein Kampfspiel. "Wir haben unsere Vorstellungen. Aber wir müssen auch schauen, wie sich der HSV aufstellt", erklärte Schmidt.

Das Rekordminus der Hamburger von 16,9 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr schreckt den Mainzer Manager Christian Heidel nicht weiter. "Die haben in den letzten Jahren auch immer negative Abschlüsse gehabt und es ging immer weiter. Das ist auch dieses Mal so", meinte der 52-Jährige und zog einen Vergleich mit den 05ern. "Wenn wir solch ein Ergebnis präsentieren würden, dann weiß ich nicht, ob es am nächsten Donnerstag noch eine Pressekonferenz geben würde."

Trainer Schmidt muss an der Elbe auf den gelb-gesperrten Danny Latza verzichten. Alternativen sind je nach Taktik-Ausrichtung Gonzalo Jara und Christoph Moritz. Der Schweizer hofft darauf, sein Erfolgsduo Yunus Malli und Yoshinori Muto auch beim HSV einsetzen zu können. Der Japaner ist durch eine leichte Muskelverhärtung im Oberschenkel gehandicapt. "Es sollte reichen", sagte Schmidt.

Der FSV-Coach setzt auch auf den Einsatz von Niko Bungert, den gegen Frankfurt eine Zerrung im Gesäßmuskel in den Krankenstand beförderte. "Wenn er das Abschlusstraining mitmachen kann, ist er natürlich ein Kandidat für die Startelf." Neu-Profi Alexander Hack müsste dann trotz des guten Debüts zurück auf die Bank. "Ein Risiko gehen wir nicht ein, dazu sind wir im Moment in der Innenverteidigung zu dünn besetzt", sagte Schmidt.

Vorschau auf bundesliga.de