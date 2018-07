Hamburg (dpa/lno) - Nach dem knappen Aus im DVV-Pokal-Viertelfinale bei den Ladies in Black Aachen wollen die Volleyball-Frauen vom VT Aurubis Hamburg nun im Bundesliga-Duell Revanche nehmen. "Unser Team wird auch in Aachen wieder an seine Grenzen gehen, um die Chance auf einen Sieg zu nutzen", sagte Trainer Dirk Sauermann vor der Partie seines Teams an diesem Samstag. Und ergänzte: "Im Pokalspiel waren wir kurz davor, Aachen in eigener Halle zu besiegen. Wir wissen, auch im Liga-Spiel ist für uns ein Sieg machbar."

VTA-Vereinsmitteilung