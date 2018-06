Hamburg (dpa/lno) - Nach den Herren sind auch die Damen des deutschen Hockey-Bundes (DHB) zum Jahresabschluss beim World-League-Finale der besten acht Teams im Einsatz. Im argentinischen Rosario kann Bundestrainer Jamilon Mülders allerdings nicht mit der Top-Mannschaft antreten. Denn nach Hannah Krüger fällt in Charlotte Stapenhorst eine weitere Leistungsträgerin aus. Die Hamburgerin leidet an akuten Problemen am Hüftstrecker, teilte der DHB mit. Laura Keibel ist als Ersatz für die UHC-Spielerin nach Argentinien gereist.

"Wir nehmen die Herausforderung aber auch so an", sagte Mülders, dem durch den Ausfall Stapenhorsts eine weitere starke Eckenschützin fehlt. "Die Situation mit dem Ausfall zweier guter Eckenschützinnen ist natürlich unglücklich, aber wir werden Alternativen entwickeln", kündigte der Damen-Coach an.

Sein Team trifft in der Vorrunde an diesem Samstag (20.30 Uhr/MEZ) auf Weltmeister und Olympiasieger Niederlande. Am Sonntag (18.15 Uhr) geht es gegen Südkorea, ehe zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag (22.45 Uhr) Neuseeland der Gegner ist. Alle acht Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert, können sich aber in der Vorrunde die beste Ausgangsposition erkämpfen.