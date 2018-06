Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Streit auf offener Straße ist am Donnerstag ein 34 Jahre alter Mann in Hamburg-St. Pauli schwer verletzt worden. Ein 41-Jähriger habe ihm Messerstiche in den Oberschenkel und die Hand versetzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 41-Jährige festgenommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sei der mutmaßliche Täter wieder auf freiem Fuß. Bei der Auseinandersetzung zwischen den Männern sei es um eine Frau gegangen. Am Tatort blieben zahlreiche Blutspuren zurück, auch auf dem Auto eines Unbeteiligten.