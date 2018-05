Berlin (dpa) - Barbara Schöneberger (41) ist für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Joachim Gauck überreichte der Moderatorin den Orden am Freitag im Berliner Schloss Bellevue. Schöneberger setze sich als Botschafterin des Hilfswerkes terre des hommes für die Rechte notleidender Kinder ein, hieß es in der Begründung.

Sie unterstützt zudem die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS LIFE sowie das Patientenprogramm "look good feel better" für an Krebs erkrankte Frauen. Botschafterin für das Kinderhilfswerk ist sie seit 2004. Schöneberger moderiert die "NDR Talk Show" aus Hamburg, lebt aber in Berlin.

Bei der Auszeichnung trug sie eine bunte Bluse mit Blumenaufdruck. Den Orden steckte sie sich gleich an.

