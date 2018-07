Hamburg (dpa/lno) - Eine Waschmaschine ist in einer Seniorenanlage in Hamburg-Lokstedt in Flammen aufgegangen - die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer brach am Samstagvormittag in einer Wohnung aus; die Einsatzkräfte retteten vier Bewohner mit sogenannten Fluchthauben zum Atmen aus dem Gebäude, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Insgesamt wurden zwölf Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst betreut, ins Krankenhaus kam aber niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, einige Einsatzkräfte waren am Samstagmittag zunächst noch vor Ort, um das Gebäude zu lüften. Die Bewohner der angrenzenden Wohnungen konnten kurz nach den Löscharbeiten nach Hause zurückkehren - lediglich die Brandwohnung blieb zunächst gesperrt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar.