Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat dem aufstrebenden Hamburger SV mit dem 3:1 (1:0)-Erfolg einen herben Dämpfer verpasst. Die Rheinhessen halten mit 23 Punkten Anschluss an das oberere Tabellendrittel. Fünf Partien in Serie ohne Niederlage gab es unter Coach Martin Schmidt noch nie. Jairo Samperio (16. Minute/51.) brachte die Rheinhessen am Samstag per Doppelschlag vor 51 698 Zuschauern im Volksparkstadion in Führung, Christian Clemens (76.) erhöhte. Der Treffer von Johan Djourou (90.) kam zu spät. Der unsichere HSV verpasste den dritten Sieg in Serie.

