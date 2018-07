Hamburg (dpa/lno) - Unter der Regie der Hamburger Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier feiert am Samstag (20.00 Uhr) das "Schiff der Träume" seine Premiere an Deutschlands größtem Sprechtheater. Es war der italienische Filmregisseur Federico Fellini (1920-1993), der sein "Schiff der Träume" vor mehr als 30 Jahren auf die Leinwand brachte. "Karin Beier wird den Filmklassiker von 1983 mit Schauspielern, Performern und Musikern für die Bühne überschreiben und neu interpretieren", kündigt das Schauspielhaus an. "Fellinis "Schiff der Träume" ist beides zugleich: Requiem für ein realitätsblindes und daher zum Untergang verurteiltes Europa und poetisch-dramatischer Aufruf zur Kursänderung."

