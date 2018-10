Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Winterdom ist in diesem Jahr deutlich unter den Erwartungen geblieben. Wegen Daueregen, orkanartiger Böen, Sturm und Schnee kamen nur rund 1,8 Millionen Besucher zum Heiligengeistfeld, teilte das Domreferat der Wirtschaftsbehörde am Sonntag zum Abschluss des Volksfestes mit. In den Jahren zuvor besuchten rund 2,8 Millionen Gäste den Winterdom. Die Niederschlagsmenge im November habe mit 127 Litern je Quadratmeter fast doppelt so hoch gelegen wie in einem Durchschnittsjahr.

"In den vergangenen Jahren haben wir immer sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt und konnten sogar Besucherrekorde vermelden", sagte Manfred Pluschies, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg. "Dass sich die Wettbedingungen als unbeeinflussbare Größe leider auch negativ auf eine Outdoor-Veranstaltung auswirken können, haben wir auf dem Winterdom gesehen." Veranstalter und Schausteller richten ihre Hoffnungen nun auf die Saison 2016, die am 18. März mit dem Frühlingsdom beginnt.