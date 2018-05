Hamburg (dpa/lno) - Am Morgen nach der Rückkehr von der erfolgreichen Dienstreise zum 1. FC Kaiserslautern (2:1) sind die Fußball-Profis des FC St. Pauli geschont worden. Alle Akteure, die am Vortag länger als 45 Minuten im Einsatz waren, absolvierten eine regenerative Einheit. Die anderen bestritten ein Trainingsspiel, teilte der FC St. Pauli am Montag mit. Am Dienstag gewährt Trainer Ewald Lienen dem Team um Kapitän Sören Gonther einen freien Tag.

Das nächste Mannschaftstraining steht am Mittwoch an der Kollaustraße auf dem Programm. Es beginnt wie auch die Einheiten am Donnerstag und Freitag um 9.30 Uhr, teilte der FC St. Pauli weiter mit. Das nächste Punktspiel steigt am Montag (20.15 Uhr) bei Arminia Bielefeld.

