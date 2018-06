Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs rot-grüne Koalition will das Wohnungsbauprogramm für Flüchtlinge mit Millionenzuschüssen für die Nachbarschaft flankieren. Danach soll jeder der sieben Bezirke aus dem Quartiersfonds zusätzlich eine Million Euro erhalten, erläuterten die Fraktionsvorsitzenden Andreas Dressel (SPD) und Anjes Tjarks (Grüne) am Montag einen entsprechenden Antrag für die nächste Bürgerschaftssitzung am Mittwoch. Daneben sollen die Kitas, Schulen und die offene Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut und Quartiersmanager und -beiräte installiert werden. Dadurch sollen Nachteile für die Anwohner verhindert werden, wenn teils mehrere Tausend in der Nachbarschaft untergebrachte Flüchtlinge im Sinne der Integration die dortigen Möglichkeiten nutzen.