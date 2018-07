Neumünster/Hamburg (dpa/lno) - Eine 64 Jahre alte Hamburgerin hat ihren Liebling namens "Taylor" wohlbehalten zurück. Der kleine Yorkshire-Terrier war ihr am Sonnabend im Stadtgebiet entrissen und allein reisend in einem Zug nach Flensburg ausgesetzt worden. Bundespolizisten entdeckten "Taylor", der in der Tierauffangstation Neumünster landete. Weil die Seniorin im Online-Portal einer Hamburger Zeitung ihren Hund erkannte, meldete sie sich bei der Polizei. Als Bundespolizisten sie anriefen, habe sie am Telefon Freudentränen vergossen, hieß es.

Die Beamten organisierten die "Familienzusammenführung", sagte Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei Flensburg. Die Frau war überglücklich, als sie "Taylor" am Hamburger Hauptbahnhof wieder an ihr Herz drücken konnte. Der Yorkshire-Terrier gehört zu den kleinsten Hunderassen.

Polizeimeldung