Hamburg (dpa/lno) - Hamburg will gegen den Klimawandel angehen und die Stadt auf die unvermeidbaren Folgen der Erderwärmung einstellen. Bis 2030 solle der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 im Vergleich zu 1990 halbiert werden, kündigte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag an. Bis 2020 werde Hamburg zwei Millionen Tonnen CO2 im Vergleich zu 2012 einsparen, heißt es in dem Klimaplan, den der Senat am Dienstag beschlossen hat. Jedes zweite Behördenauto soll bis 2020 ein Elektromobil sein. Öffentliche Gebäude sollen energetisch saniert, der Radverkehr verdoppelt werden. Gegen die Folgen des Klimawandels sollen Deiche erhöht, Gründächer gefördert und klimaresistente Bäume gepflanzt werden.