Hamburg (dpa/lno) - Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ist in Hamburg-Billstedt beim Überholen mit einem abbiegenden Auto kollidiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 53-Jährige überholte ein Auto, als dieses plötzlich links abbog. Der Rollerfahrer schleuderte nach Erkenntnissen der Polizei am Dienstag mehrere Meter durch die Luft. Dabei verlor er seinen Sturzhelm und stieß mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto. Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei