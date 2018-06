Hamburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Hamburger Wohnstift haben drei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr brachte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag 37 Bewohner in Sicherheit. Das Feuer im Stadtteil St. Georg brach im Obergeschoss des Gebäudes aus. Die Bewohner kamen in einem benachbarten Pflegeheim unter. Ob sie in das Stift zurückkehren können, war noch ebenso unklar wie die Brandursache.