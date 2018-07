Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Rathaus muss dieses Jahr ohne den traditionellen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich auskommen. Schuld daran sei der Brandschutz, erklärte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Donnerstag im Parlament den ungläubig staunenden Abgeordneten das Fehlens des großen Baums. Da sei auch nichts zu machen, fügte sie an. "Für weitere Fragen verweise ich gerne an die Innenbehörde", sagte die Parlamentspräsidentin. Von dort kam jedoch zunächst keine Aufklärung - Innensenator Michael Neumann (SPD) war nicht zur Bürgerschaftssitzung erschienen.