Schwerin (dpa/mv) - Entgegen dem Bundestrend ist die Beteiligung am Wettbewerb "Jugend forscht" 2016 in Mecklenburg-Vorpommern völlig eingebrochen. Statt 119 Anmeldungen wie 2015 liegen für das nächste Jahr nur 66 vor, wie aus einer Mitteilung der Stiftung Jugend forscht in Hamburg am Donnerstag hervorgeht. Das sei ein Minus von 44,5 Prozent. Bundesweit haben sich für die 51. Runde des Nachwuchswettbewerb 12 058 junge Forscher angemeldet, 4,8 Prozent mehr als 2015. Das sei die zweithöchsten Anmeldezahl überhaupt. Jugend forscht gibt es seit 1965.

Für 2016 meldeten acht Bundesländer mehr Teilnehmer. An der Spitze liegen demnach Bremen mit einer Steigerungsrate von 35 Prozent, das Saarland mit 25,3 Prozent und Schleswig-Holstein mit 22,9 Prozent. Der Favorit unter den Fachgebieten ist wie in den Vorjahren die Biologie. Die liegt auch in Mecklenburg-Vorpommern im Trend. Der Mädchenanteil beträgt bundesweit 38,2 Prozent. In Mecklenburg- Vorpommern ist mit 34 Teilnehmerinnen mehr als die Hälfte weiblich.

Die Jungforscher treten ab Ende Januar bei insgesamt 85 Regionalwettbewerben an. Die Besten qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe im März und April. Das Bundesfinale wird vom 26. bis 29. Mai 2016 in Paderborn ausgetragen.